Milyonluk binaya imam hatip kıyağı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde belediye tarafından restore edilen milyonluk tarihi bir bina yalnızca 210 liraya İmam Hatip Mezunları Derneği'ne kiralandı.

İzmit Belediyesi, kent merkezinde çok sayıda tarihi yapının restorasyonunu gerçekleştirdi. Bunlardan birisi de Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi Baç Kavşağı'nın çıkışında yıllardır harabe halde duran bina oldu. İzmit Belediyesi geçtiğimiz günlerde, restorasyonu tamamlanan bu tarihi binanın kiralama ihalesini yaptı. Sözcü'de yer alan habere göre, Milyonlarca lira değer biçilen bina komik bir fiyata kiralandı.

AYLIK 210 TL KİRA

Bu ihaleye ise sadece Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) katıldı. Dernek, 1 adet bodrum katı, 2 normal kat ve 1 cihannüma katı bulunan 287 metrekarelik tarihi binayı, 3 yıllığına aylık 210 TL bedelle kiraladı. Bu bedel büyük şaşkınlık yarattı.

KİTAP KAFE OLACAK

İhalenin onaylanmasından sonra iç tefrişatını yapacaklarını yerel bir gazeteye açıklayan KİHMED Başkanı Sabahattin Yamak, İzmit Belediyesi'nden kiraladıkları tarihi binayı ekim ayından itibaren gençlik merkezi olarak hizmete sunacaklarını, giriş katını kitap kafe yapmayı planladıklarını söyledi. KİHMED üyeleri arasında eski bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları da yer alıyor.