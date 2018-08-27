27 Ağustos 2018 15:46

Esenler'de korkutan yangın!

Esenler'de 2 binanın çatısı alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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DHA - Esenler Turgutreis Mahallesi 460 sokaktaki bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede yandaki binanın çatısına da sıçradı. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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