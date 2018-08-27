Fatih Portakal, Mehmet Cengiz'e isyan etti

Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal tepkisini "Bu adam, o adam değil mi? Kendi ve sülalesi de dahil hepimize küfür eden adam? Yaradan en ağır acıyı tattırsın o adama" sözleriyle dile getirdi.

Cengiz İnşaat, ağaç katliamı yapmak için izin istedi

Mehmet Cengiz’in sahip olduğu Cengiz İnşaat, kendisine satılan İstanbul Üsküdar’da bulunan Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün içinde bulunduğu Fethi Paşa Korusu’ndaki bazı ağaçları kuruduğu iddiasıyla kesmek için Koruma Kurulu’na başvurdu.Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 25 Aralık soruşturması dosyasında yer alan ve sosyal medyaya sızdırılan tapelerdeki Cengiz’in “Milletin a… koyacağız” sözlerini hatırlatarak, ağaç kesimi için yapılan başvuruya tepki gösterdi. Portakal, Twitter hesabından “Bu adam, o adam değil mi? Kendi ve sülalesi de dahil hepimize küfür eden adam? Yaradan en ağır acıyı tattırsın o adama” paylaşımında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Hüseyin Avni Paşa Köşkü, iki yıl önce ‘bilinmeyen’ bir nedenle çıkan yangından büyük hasar görmüş ve ardından Cengiz İnşaat’a satılmıştı. Köşkün etrafında daha önce de ağaç kesimi yapılmıştı. Yangından sonra Cengiz İnşaat’ın iddiasının aksine köşk için Koruma Kurulu’ndan restorasyon izni alınmadığı ve köşkün projeyi onaylamayan kurulun yerinde inceleme kararı almasından sadece beş gün sonra yandığı da ortaya çıkmıştı.



