Game of Thrones işinden etmişti: Karar verildi

İzmir 2. İdare Mahkemesi, altı yıl önce bir ihbar mektubuyla, Maltepe Askeri Lisesi Yabancı Diller Bölümü'nde öğrencilerine Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisini izlettirdiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonucu ordudan ihraç edilen Yüzbaşı İskender Gülbahar'a mesleğe dönüş yolunu açtı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, İzmir Maltepe Askeri Lisesi Yabancı Diller Bölümü'ndeki 4 öğretmen subay hakkındaki yargı süreci Ekim 2011'de isimsiz bir ihbar mektubuyla başladı. Öğrencilerinin yabancı dillerini pekiştirmek amacıyla ‘ Game of Thrones' (Taht Oyunları) adlı diziyi izleten dört öğretmen subay hakkında ‘Türklüğe hakaret ve cinsel istismar' iddialarıyla açılan soruşturma, ‘Çocuğa müstehcen yayın göstermek ve izlettirmek' suçlaması ile askeri mahkemede davaya dönüştü.

Maltepe Askeri Lisesi Yabancı Diller Bölüm Başkanı Aydoğan Davulcu ile öğretmenler Albay Ümit Kılıç, Yarbay Rengin Mutlualp, Yüzbaşı İskender Gülbahar yargılandı ve 2012'de ‘disiplinsizlik' gerekçesiyle TSK'den ihraç edildi. Dava, geçen mart ayında sonuçlandı. İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesi, dört öğretmen subay hakkında beraat kararı verdi.

AYM'NİN KARARI ETKİLİ OLDU

Üç subay emekliliklerini daha önceden istedikleri için ihraç kararı onlar açısından ‘yok hükmünde' olurken, İskender Gülbahar için ise durum farklıydı. Gülbahar diğer meslektaşları gibi emeklilik hakkını elde edemediği için mağduriyeti daha fazla yaşadı. Uzun süren işsizlik dönemi sonunda özel bir üniversitenin yabancı diller bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Gülbahar, avukatı Mahir Işıkay aracılığı ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Dilekçesinde, ‘meslek hayatı boyunca 20'nin üzerinde takdirnameye sahip olduğunu, ihraç işleminin Anayasa'nın ölçülülük ilkesine uymadığını, ‘eşitlik ilkesi, adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi ve çalışma hakkının ihlal edildiğini' belirtti. Anayasa Mahkemesi 2016'da verdiği emsal niteliğindeki bir kararla Gülbahar'ın TSK'den ihraç edilmesiyle ilgili ‘Bariz takdir hatası' dedi ve ‘Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine' hükmetti. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu kararla İzmir 2. İdare Mahkemesi'ne TSK'den ihracın iptali için dava açıldı. Dava geçen hafta sonuçlandı. İzmir 2. İdare Mahkemesi, kararında İskender Gülbahar'ın TSK'den çıkarılması gerektiğini ileri sürmenin mümkün olmadığının altını çizdi.

"Dava konusu ayırma işleminde birey ile kamu yararı dengesinin gözetilmediği, ölçülülük ilkesine uyulmadığı ve takdir yetkisinin objektif kullanılmadığı sonucuna varıldığını" belirten mahkeme, Gülbahar hakkındaki ihraç kararını iptal etti. Milli Savunma Bakanlığı bu kararı bir ay içinde temyiz etmezse karar kesinleşecek ve İskender Gülbahar TSK'ya geri dönebilecek.

LEHTE KARAR VEREN TEK SAVCI

Dava sürecinde dört subay lehine karar veren tek isim Güney Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcısı Yüzbaşı Volkan Yetiştirici'ydi. 2011'de dört öğretmene takipsizlik kararı vermiş ve soruşturmayı kapatmıştı. Bu kararın ardından önce Yetiştirici'nin aleyhine isimsiz ihbar mektupları geldi. Yetiştirici, soruşturma dosyasından el çekmek zorunda bırakıldı. Altı kez müfettiş incelemesi geçirdi. Dönemin Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Muharrem Köse'nin talebi ile ‘kanun yararına bozma' kararıyla dört subay yargılandı. Kumpas dönemin sona ermesinin ardından Yetiştirici tutuklanmayan az sayıdaki askeri yargı mensuplarından biri oldu. Yetiştirici, askeri mahkemelerin kapatılması ile halen İzmir Adliyesi'nde savcı olarak görev yapıyor.