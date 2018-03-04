Kadınlar sokakta: Özgürlüğümüz için direniyoruz!

Kadınlar, 8 Mart Kadınlar Platformu tarafından Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda düzenlenecek miting için bir araya geldi.

8 Mart dünya Emekçi kadınlar günü dolayısıyla yapılan eylem ve etkinlikler başladı.

İSTANBUL'DA KADINLAR YAĞMURA RAĞMEN MİTİNGE GELDİ

8 Mart İstanbul Kadın Platformu, “Savaşa, OHAL' e, cinsiyetciliğe karşı bedenimiz, emeğimiz, özgürlüğümüz için direniyoruz” sloganıyla Bakırköy Özgürlük Meydanında bir araya geldi.

Yağmur ve soğuk havaya rağmen Dikilitaş Caddesi üzerinde bir araya gelen binlerce kadın Bakırköy Özgürlük Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş kortejinde "Erkek iktidar savaş, biz barış istiyoruz", "Vardık, varız, varolacağız", "Güçlenerek değiştireceğiz, mücadelemizi büyüteceğiz, "Alanlardayız", "Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir", "Kadınlar evde değil sokakta güzel"," Kadınlar sükutta değil isyanda güzel", " Sokak seni çağırıyor", pankartları açılarak "Eşit işe ücret", "Kadın katliamına işçi kıyımına doğanın talanına AKP'nin yalanına son", "Tek bir kadının yaşamını bile tek bir adama bırakmayacağız", "Ücretli köleliği son", "Sınıfsal,ulusal, cinsel, sömürüye son", "Kadınlar savaş istemiyor", "En büyük şiddet savaştır, barış istiyoruz", "Barışı kadınlar örecek", "Nefrete inat yaşasın hayat", "Ev işçilerine insanca yaşacak ücret" dövizleri taşındı. Kortejde "Jin jiyan azadi", "Yaşasın kadın dayanışması", "Homofobik devlet yıkacağız elbet", " Erkek vuruyor devlet koruyor", " Dünya yerinde oynar kadınlar özgür olsa", " Susmuyoruz, korkmuyoruz itaat etmiyoruz" sloganları atıldı.

İki güvenlik noktasında aranarak meydana alınan kadınların pankartları tek tek kontrol edildi.

Alanan alınan pankart ve dövizler tek okundu. Bu arada Özgürlük Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. İncirli Caddesi ve meydana giden yollar polis bariyerleriyle kapatıldı.

Bakırköy'de geniş güvenlik önlemleri