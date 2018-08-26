Ahmet Çakar toprağa verildi

DHA/ Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Pehlivantaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Çakar, yönetimindeki plakası henüz bilinmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yaklaşık 40 metreden Pehlivantaşı Deresi'ne uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde dereye uçan ve aracından savrulan sürücü Çakar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Bölgeye gelen AFAD ekiplerince dereden çıkarılan Çakar'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.



TOPRAĞA VERİLDİ

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden atma türkü sanatçısı ve aynı zamanda Rize Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Ahmet Çakar için kentte cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkan vekili Saffet Kopuz, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kazancı, Rize Belediye Başkan Yardımcıları, Çakar?ın yıllarca aynı sahneyi paylaşıp aynı zamanda ustası olan Rizeli atma türkü şairi Osman Efendioğlu, daire amirleri, sanatçı dostları, belediue personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Çakar, Azaklı hoca Köyü Merkez Camii?nde kılınan cenaze namazının ardından aynı köydeki aile kabristanlığına defnedildi.



BAŞKANDAN TAZİYE MESAJI

İl dışında olması nedeniyle cenazeye katılamayan Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, bir taziye mesajı yayımlayarak, ?Yöremiz Şairlerinden personelimiz Ahmet Çakar?ı geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu vefatının derin üzüntüsü içerisindeyim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm dostlarına başsağlığı dilerimö dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ATMA TÜRKÜYLE SESLENMİŞTİ

Ünlü türkücü Ahmet Çakar, UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri? listesine alınan Rizeli şair Osman Efendioğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'da düzenlenen ödül törene katılıp, burada kemençe eşliğinde atma türkü söylemişti.