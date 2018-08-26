DHA/ Olay, dün merkez Yıldırm İlçesi Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Nigar Karakaya, oğlu Abdulvahap ile birlikte, yatalak olan annesini ziyarete gitti. Karakaya 5'inci kattaki evde annesiyle sohbet ederken, bu sırada oğlu Abdulvahap yatak odasının açık olan kapısından balkona çıktı. Bir süre sonra da minik Abdulvahap, düştü. Sesler üzerine dışarı bakan Nigar Karakaya, oğlunun düştüğünü görüp, sokağa bakan balkon penceresinden atladı.
26 Ağustos 2018 16:25
Düşen oğlunun ardından atlayan anneden haber var
Bursa’da, balkondan düşüp yaşamını yitiren 2 yaşındaki Abdulvahap Karakaya, gözyaşları arasında toprağa verildi.
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