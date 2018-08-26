İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Cumartesi Anneleri'ne destek

Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü eyleminin polis tarafından gaz ve plastik mermi ile engellenmesi dünyanın da gündeminde.

İnsan Hakları İzleme Örgütü polis saldırısını 'utanç verici' diye nitelerken, BBC News ve Deutsche Welle annelerin adalet aradığını vurguladı.

Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü eylemine düzenlenen polis saldırısı dünyanın da gündeminde. BBC News yaşananları ‘Türk polisi annelerin eylemine gaz sıktı’ diye duyururken, Deutsche Welle haberinde gözaltına alınanlardan birinin 1995’te kaybedilen oğlu için eylemlere katılan 82 yaşındaki Emine Ocak olduğuna dikkat çekti. İnsan Hakları İzleme Örgütü de polisin saldırısını eleştirdi.

‘UTANÇ VERİCİ, GADDARCA’

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Türkiye direktörü Emma Sinclair-Webb yaşananlara “Türkiye İçişleri Bakanlığı, 90’lardaki kaybedilmelerin hesabının verilmesi için 700 haftadır İstanbul’da barışçıl biçimde biraraya gelen Cumartesi annelerinin eylemini yasaklıyor ve polis güç yoluyla onları dağıtıyor. Bu, devlet suçları için adalet arayan ailelere karşı utanç verici, gaddar bir muameleydi” tepkisini gösterdi.

SON YILLARDAKİ İLK MÜDAHALE’

BBC News ise haberine “İstanbul’da polis, annelerin 1990’lardaki şiddette kaybolan akrabaları için düzenli olarak yaptığı eylemi güç kullanarak dağıttı” ifadeleriyle başladı. Cumartesi Anneleri’nin 1995’ten bu yana biraraya geldiğini hatırlatan BBC, annelerin dün polis saldırısı öncesi 700’üncü eylemlerini düzenlemeyi planladığını vurguladı.

Haberde, “Polis Cumartesi Anneleri’nin oturma eylemini 1999-2009 arasındaki 10 yılda engellemişti ama bu, son yıllardaki ilk müdahaleydi” denildi.

’82 YAŞINDAKİ EMİNE OCAK DA GÖZALTINA ALINDI’

Deutsche Welle’nin haberinde de Cumartesi Anneleri’nin akrabalarının başına ne geldiğinin araştırılması için bağımsız bir komisyon kurulması istediği hatırlatıldı; “Polisin kısa süreliğine gözaltına aldığı kişiler arasında, 1995’te 30 yaşında olan oğlu Hasan gözaltına alındıktan sonra kaybolan 82 yaşındaki anne Emine Ocak da vardı” denildi. (Dış Haberler)