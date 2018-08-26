Ahmet Hakan'dan 'Cumartesi Anneleri' mesajı: Lütfen...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumartesi Anneleri'nin bu haftaki buluşmasının neden sorun olduğunu sordu.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, ABD'den ithal edilen çekirdeğe, AKP'nin yerel seçimlere hazırlık yaptığı iddialarına ve Cumartesi Anneleri'ne değindi.

İŞTE HAKAN'IN BUGÜNKÜ YAZISI :

Amerika'da çekirdeğe ne diyorlar acaba?

ÇEKİRDEK var ya...

Hani şu İzmir’de “çiğdem” dedikleri...

Bildiğiniz çekirdek yahu!

Hani inşaat seyrederken çitlemeye bayıldığımız şu meşhur milli atıştırmalığımız...

İşte onu da ABD’den ithal ediyormuşuz...

Bak, bu da belgesi!

Markette satılan bir poşet çekirdek...

Üstünde “Menşei: USA” yazıyor.İstediğin kadar milliyetçilik nutukları at...

İstediğin kadar vatanseverlik tasla...

İstediğin kadar şiir oku...

İstediğin kadar Türk’e Türk propagandası yap...

İstediğin kadar geçmişinle övün...

İstediğin kadar güçlü olduğunu söyle...

Çekirdeği bile ABD’den ithal ediyorsan...

Sıkıntı büyüktür, hem de çok büyük!

NE GEREK VAR Kİ?

SİYASİ haberler içinde bir tanesi dikkat çekiyor:

AK Parti yerel seçim hazırlıklarına başladı.

Karşısında muhalefet yok...

Maçı tek kale oynuyor...

Bir de tutmuş daha şimdiden yerel seçime hazırlanıyor...

Bu AK Parti de bir âlem gerçekten!

RİCA EDİYORUM LÜTFEN

Toplu mesaj listelerinden bendenizi hemen çıkarır mısınız?

Dış politika literatüründe “kıskanmak” sözcüğüne yer vermekten vazgeçer misiniz?

Yemen’de çocuk katliamı yapan şu katil Suudi Arabistan’a şöyle ağzınızı doldurarak “çocuk katili” der misiniz?

Türkiye’nin turistler için sudan ucuz olmasını mesele eder misiniz?

Mahfi Eğilmez’in bile cevabını bilmediği “Dolar ne olur” sorusunu bana sormayı bir tarafa bırakır mısınız?

700 hafta serbest olan Cumartesi Anneleri buluşmasının neden bu hafta sorun olduğunu ikna edici biçimde izah eder misiniz?