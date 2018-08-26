Film gibi olay: Otobüs yolcuları yolda bıraktı

Olay gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmek için bir yolcu firması otobüsü ile yola çıkan yaklaşık 40 yolcu, otobüsün eski ve yolda sık sık arızalanması üzerine tepki gösterdi. Siverek girişinde otobüsün tekrar arızalanması üzerine yolculardan bazıları can güvenliklerinin tehlikede olduğu ve bu otobüs ile İstanbul'a kadar yolculuk yapılamayacağını söyleyerek şoför ve firmaya tepki gösterdi. Firma yetkililerinin vatandaşlara İstanbul'a kadar bu araçla gidileceğini belirtmesi üzerine, 20 yolcu can güvenliklerinin tehlikede olduğunu iddia ederek otobüsten indi, otobüs 20 yolcuyu Siverek ilçesinin girişinde, polis noktasında bırakarak yoluna devam etti.