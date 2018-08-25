TSK, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla tarihi görüntülerin yer aldığı 6 seriden oluşan video hazırladı.İlki bugün TSK'nin sosyal medya hesaplarından yayımlanan video, 'Büyük Zafere Adım Adım' başlığını taşıyor. TSK tarafından hazırlanan videoda Atatürk'e yer verilmemesi dikkat çekti.
25 Ağustos 2018 21:37
TSK'den Atatürk'süz 30 Ağustos klibi
TSK'nin Twitter hesabından paylaşılan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan videoda Atatürk'e yer verilmemesi dikkat çekti.
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