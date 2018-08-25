TSK'den Atatürk'süz 30 Ağustos klibi

TSK'nin Twitter hesabından paylaşılan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan videoda Atatürk'e yer verilmemesi dikkat çekti.

TSK, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla tarihi görüntülerin yer aldığı 6 seriden oluşan video hazırladı.İlki bugün TSK'nin sosyal medya hesaplarından yayımlanan video, 'Büyük Zafere Adım Adım' başlığını taşıyor. TSK tarafından hazırlanan videoda Atatürk'e yer verilmemesi dikkat çekti.