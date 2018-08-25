Sivas'ta çıkan orman yangını büyüyor

Sivas 'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı.

Yangının kontrol altına alınması için ilçedeki ekiplerin yanı sıra çevre ilçeler ve il merkezinden de belgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Yangının ilk olarak Koçali mezrasında bir arazide çıktığı, daha sonra ise ağaçlara sıçradığı ve yaklaşık 50 hektarlık bir alana yayıldığı ileri sürüldü.

Bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, yerleşim yerleri için önlem alındığını belirterek Epsileli, "Hem yukarıdaki, hem aşağıdaki mahallemizde önlemler alındı. Evlerle ilgili bir sıkıntı yok. Bir can veya mal kaybı yok. Tabi ormanlarımız da bizim ciğerlerimiz. Adana'dan helikopter istemiştik. Helikopter çıkış yapamamış. Arazi çok sarp olduğu için, yol bulmak zor. Ondan dolayı müdahale zorlaşıyor. Şu anda belediyenin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. İnşallah kontrol altına alındı gibi. Büyük bir kısmı alındı" diye konuştu.

Yangına, bölgeye giderek ilk müdahaleyi yapan Koyulhisar Belediyesi İtfaiye Amiri Fahrettin Fırat, ise 2 araç ve 2 iş makinesi ile yangına müdahale ettiklerini belirterek, "50 hektar üzerinde bir alanda yangın var. Helikoptere ihtiyacımız var. İnsan gücü ile yapılacak gibi değil. Adana'dan bir helikopter gelecekti ama henüz bir gelişme olmadı. Arazi engebeli olduğu için itfaiye ekipleri olarak müdahale edemiyoruz" diye konuştu.

Yangının birkaç eve de sıçradığı öne sürülürken, köy sakinleri ise, yangının küçük bir noktada çıktığını, ancak zamanında müdahale dilmediği için kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradığını ifade etti. Köylüler, şu anda yangının evlere sıçrama gibi bir durumun söz konusu olmadığını, ancak orman yangınını devam ettiğini belirtti.

Bölgedeki çalışmalar aralıksız sürüyor.