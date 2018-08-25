Muhabire, görevi sırasında gazlı mermili saldırı

İstanbul Beyoğlu'nda Cumartesi Anneleri için düzenlenen eylemi takip eden DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya, röportaj yaptığı sırada, bir polis memurunun ateşlediği tabancadan çıkan gazlı mermilerin hedefi oldu.

Özgür Deniz Kaya, bacağına isabet eden 2 gazlı mermi ile yaralandı.

Bugün, Cumartesi Anneleri’nin İstiklal Caddesi’nde 700'üncü kez düzenlediği eylem sırasında görevini yapan DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya, polisin gazlı mermisinin hedefi oldu. Eyleme müdahale sürerken, görevini yapan, röportajlar gerçekleştiren DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya'ya doğru, bir polis memuru, hedef gözeterek gazlı mermi atan tabancasını peş peşe ateşledi. Kaya, sağ bacağına isabet eden 2 gazlı mermi ile yaralandı.

DHA Muhabiri Kaya, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Bir milletvekili ile röportaj yapıyordum. Bu esnada bana doğru yönelen çok sayıda mermi sesleri duydum. İki tanesi de sağ bacağıma isabet etti" dedi.

Gazeteci Kaya, olay sonrasında gittiği Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu da aldı.