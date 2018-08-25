Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutunlağı'nca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 24 Ağustos 2018 tarihinde Ağrı Dağı Güngören köyü yakınlarında erzak ve malzeme temin etmeye çalışan 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Tespit edilen teröristler 25 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen hava destekli operasyon neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
25 Ağustos 2018 19:11
2 PKK'lı terörist öldürüldü
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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