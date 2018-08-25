Yeğenine 11 yıldır cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı

Ortaca'da yaşayan B.D., iddiaya göre, yeğeni M.D.'nin cep telefonuna takip programı kurdu. B.D., takip programından faydalanarak, yeğeninin erkek arkadaşıyla birlikte Sarıgerme'ye gittiğini öğrendi. İkiliyi deniz kenarında gören B.D., genç kızın erkek arkadaşının otomobilinin lastiklerini patlattı.

Ardından yeğeni ve erkek arkadaşına saldırdığı öne sürülen B.D., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, Sarıgerme Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. M.D. ve erkek arkadaşı, B.D.'den şikayetçi oldu. M.D.'nin, ifadesinde, amcasının kendisine 8 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu, korktuğu için başına gelenleri kimseye anlatamadığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.