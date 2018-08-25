Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi! Aydın Aydoğan’ın kolu kırıldı

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı biber gazı kapsülünün ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan ve bu nedenle üç kez ameliyat olan 48 yaşındaki Aydın Aydoğan’ın da müdahale sırasında kolu kırıldı.

Cumartesi Anneleri'nin 700. haftası, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Kararın ardından Galatasaray Meydanı'nda toplanmaya çalışan eylemciler polis müdahalesine maruz kaldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen aralarında CHP üyelerinin de bulunduğu 100 kadar kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Cumartesi İnsanlarından Maside Ocak ve Besna Tosun, Ali Ocak, Hasan Karakoç, Sebla Arcan, Leman Yurtseverde, Faruk Eren, Gamze Elvan da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanların Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından Vatan Emniyet'e götürüldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanı’nı arayan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eylemin bizzat Süleyman Soylu’nun emriyle yasaklandığını söyledi.