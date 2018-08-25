Yargıtay'dan 'Oğlum evlenecek' kararı

Yargıtay ​3'üncü Hukuk Dairesi, ev sahipleri ile kiracılar arasında sıklıkla karşılaşılan "Oğlumu evlendireceğim evimi boşalt" tartışmasında kriterleri belirledi.

Dava konusu olayda, kira sözleşmesine; ev sahibinin kontratı yenilemeyeceğini süre bitiminden en az iki ay önce bildirmesi şartı konuldu. Bu şart kiracı için de getirildi. Fakat evin sahibi, kontrat bitimine iki aydan az süre kala, "Oğlum evlenecek, bu nedenle eve ihtiyacımız var" diyerek kiracının evden çıkmasını istedi. Kiracı evi boşaltmayınca, ev sahibi tahliye davası açtı.

Sözleşmeye uymak şart

Takvim'den Ersan Atar'ın haberine göre, söz konusu dava, İstanbul 10'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, ev sahibinin 'zorunlu ihtiyacı' diyerek, kontrat süresinin de sona eriyor olmasını dikkate alarak kiracının evi tahliye etmesi gerektiğine karar verdi. Dosya Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire, kira sözleşmesinde 'iki ay şartı' bulunduğunu, kontrat yenileme süresine iki aydan az süre kalmışsa artık kontratın kendiliğinden yenileneceğini belirterek, yerel mahkemenin kararını bozdu.