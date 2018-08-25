TGC Başkanı Olcayto: Faruk Eren özgür bırakılmalıdır

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, aralarında DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren’in de bulunduğu Cumartesi Annelerinden 27 kişinin gözaltına alınmasının Türkiye’de demokrasinin varlığı açısından kabul edilemez olduğunu söyledi. Açıklamada şu görüşler yer aldı:



“Bu sabah Galatasaray’da kaybedilen yakınları İçin toplanan Cumartesi Anneleri’ne İçişleri Bakanlığı’nın emri üzerine polis baskın yapmış ve aralarında DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren’in de olduğu 27 kişiyi gözaltına almıştır.



700 haftadan bu yana Galatasaray’da yakınlarını bulma umuduyla toplanan yurttaşlara reva görülen bu muameleye kınıyorum. Uzun yıllar önce gözaltında kaybedilen ağabeyi için bugün Cumartesi Anneleri arasında bulunan Faruk Eren arkadaşımızın öteki gözaltına alınan yurttaşlarla birlikte bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz.



Cezaevlerinde gazeteci ve yazarların bulunmadığı, hak aramanın, kayıpları için ağıt yakmanın yasak olmadığı bir ülke umut ediyoruz. Türkiye’nin içinde bulunduğu kaostan kurtulmasının tek yolu da yurttaşlar arasındaki iç barıştır.İktidarın bunu dikkate alacağına inanmak istiyorum.”