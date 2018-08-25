Çorum'da kadın cinayeti: Eşini boğarak öldürdü

Cinayetin ardından il dışında yaşan kızını arayıp "Anneniz öldü" diyen Eker, polise giderek teslim oldu.

Olay, bugün Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şaban Eker, eşini boğarak öldürdü. İl dışında bulunan kızını cep telefonu ile arayan Eker, "Anneniz öldü" dedi, ardından da İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

Şaban Eker gözaltına alınırken, adrese sevk edilen polis ekipleri Elif Eker'i, yatak odasında cansız olarak buldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Elif Eker'in cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Şaban Eker'in polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.