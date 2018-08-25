Vekiller Cumartesi Anneleri'ne destek verdi

Alana takviye polis birlikleri çağrılırken Cumartesi Anneleri ise 699 hafta olduğu gibi bu hafta da bu alanda oturacaklarını belirtti. Aralarında Maside Ocak ve Besna Tosun'un da bulunduğu 20'den fazla kişi ters kelepçe ile gözaltına alındı. Polis, alandakilere biber gazı ile müdahale etti.

CHP'li vekiller Onursal Adıgüzel, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker; HDP'li Erkan Baş, Garo Paylan, Pervin Buldan ve Sezai Temelli Cumartesi Anneleri'ne destek için geldikleri Beyoğlu'nda cumhuriyet.com.tr'ye özel röportajlar verdi. Videolar: Zehra Özdilek - Kayhan Ayhan