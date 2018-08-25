Gözaltına alınanlar hastaneye sevk edildi

Beyoğlu Kaymakamlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun emriyle Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta oturumunu yasakladı. Eyleme katılanlara polis sert müdahalede bulundu.

Polis, alana girmek isteyenlere izin verilmeyeceğini eylemin İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandığını belirtti. Meydana gitmek isteyen İHD'lilere müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Aralarında Maside Ocak, Ali Ocak, Hasan Karakoç, Sebla Arcan ve Besna Tosun'un da olduğu 20'den fazla kişi ters kelepçe ile gözaltına alındı.

EMİNE OCAK SERBEST BIRAKILDI

Hasan Ocak'ın annesi Emine Ocak gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ALANA POLİS ABLUKASI

Cumartesi Anneleri 'nin her hafta toplandığı alanda polis nöbet tutuyor. Polis alana kimseyi almıyor. 12 polis otobüsü ve çok sayıda TOMA Galatasaray Meydanı'nı kuşattı. Polisler kitleyi Tünel'e doğru uzaklaştırdı.

BİBER GAZI İLE MÜDAHALE

Polis, toplanan kalabalığı dağıtmak için Galatasaray Meydanı'na biber gazı sıktı. Hazzopulo Pasajı'na giren polis buradaki kalabalığa da biber gazı sıktı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN OTURMA EYLEMİ

Müdahalelere rağmen meydanda oturma eylemi yaptı. CHP ve HDP'li bazı milletvekilleri de oturma eylemine destek verdi.



KAFTANCIOĞLU: PARTİ YÖNETİCİLERİMİZ DE GÖZALTINDA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "700 Haftadır Galatasaray Meydanında toplanan Cumartesi Annelerini ve onlara destek verenlerin gözaltına alınmasının tek gerekçesi korkuları.. Parti yöneticilerimiz de gözaltında" şeklinde mesaj paylaştı.

DESTEK İÇİN HASTANE ÖNÜNDE BEKLİYORLAR

Milletvekilleri, gözaltındakilere destek için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde bekliyorlar.

HDP Milletvekili Garo Paylan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, milletvekili Ali Şeker, PM üyesi Pınar Uzun, Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Beyoğlu İlçe Başkanı Bekir Özcan gözaltına alınanlara destek için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne geldiler.

Gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınanlar, gruplar halinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sevk ediliyor. Sağlık kontrolünün ardından önümüzdeki dakikalarda bu kişilerin serbest bırakılması bekleniyor.