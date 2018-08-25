25 Ağustos 2018 15:20

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon
Terör örgütü PKK'nın Fransa Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu öne sürülen Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.
+ A -

Paylaş

Alınan bilgiye göre, MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK'nın, Marsilya'da kurulu Demokratik Toplum Merkezi sorumlularından olduğu ileri sürülen Yılmaz A'nın, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.


Sınırda gözaltına alınan Yılmaz A. sağlık kontrolünün ardından ifade için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu arada, Yılmaz A'nın terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan Sertav kod adlı Ramazan A'nın ağabeyi olduğu öğrenildi.

Çok Okunanlar

Güncel