Cumartesi Anneleri'ne destek: Kayıpların akıbeti soruldu!

İHD Ankara, Van, Diyarbakır, Antep, Adana, Balıkesir ve İzmir şubeleri de kayıpların akıbetini sormak ve Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta eylemlerine destek olmak için açıklama yaptı.

Açıklamalarda “Kayıplar bulunsun, failler yargı önünde hesap versin” denildi.

Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“700 haftadır, gözaltına alındıktan sonra varlığı inkar edilen insanlarımıza ne olduğunu soruyor, onları kaybedenlerin adil bir yargılama faaliyeti sonucunda cezalandırılmasını istiyoruz. Ancak devlet bugüne kadar gözaltında kaybedilenlerin akıbetini açığa çıkartacak ve onları kaybedenleri ve insanlığa karşı suç olan bu kaybedilmelerde sorumluluğu olanların yargı önünde hesap vermesini sağlayacak bir adalet sistemini devreye sokmadı. Gözaltında kayıplara karşı mücadele yürüten bizler, hakikat adına, adalet adına ,vicdan ve insanlık onuru adına mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Kayıplar bulunsun, failler yargı önünde hesap versin!”

ŞEMSE BAĞDU: KATİLLER BULUNSUN, ARTIK BARIŞ İSTİYORUZ

İHD Adana Şubesi Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü haftası dolayısıyla Cumartesi Annelerine destek olmak için basın açıklaması ve oturma eylemi gerçekleştirdi. HDP, EMEP, DBP TÖP-G ve çeşitli demokratik kitle örgütlerinin katıldığı eylemde 2014’ün Ekim ayında Azadiya Welat çalışan eşi Kadri Bağdu’yu faili hala bulunamayan bir suikast sonucu kaybeden Şemse Bağdu Barış Anneleri adına konuştu. Yakınlarını öldürenlerin, göz altında kaybedenlerin bulunup cezalandırılmasını isteyen Bağdu, “Bu zulümden vazgeçin. Bizler kimsenin ölmesini istemiyoruz. Artık barış olmasını istiyorum. Gözaltında kaybedilenlerin ve eşimi öldürenlerin ceza almasını istiyorum” dedi.

‘GÖZALTINDA KAYBETMEYE KARŞI ULUSLARARSI SÖZLEŞMELER İMZALANSIN’

İHD Yöneticisi Zelal Demiray, 700 haftadır adalet aradıklarını belirterek gözaltında kayıplara karşı mücadele yürütenler olarak hakikat adına, adalet adına ,vicdan ve insanlık onuru adına mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Devletin gözaltında kaybetme suçundaki sorumluluğunu kabul ederek fail ve sorumluların yargı önünde hesap verilmesi gerektiğini ifade eden Demiray, bir daha asla hiç kimse gözaltında kaybedilmesin diye gözaltında kaybetme fiilinin insanlığa karşı işlenen suç olarak düzenlenmesi, önlenmesi ve cezalandırılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi. Demiray bunun için Türkiye’nin Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme ve Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni Kuran Roma Statüsü'ne taraf olması ve uygulaması gerektiğini dile getirdi.

‘EN BÜYÜK ENGEL HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAYACAK SİYASİ İRADE OLMAMASI’

Bu taleplerimizin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engelin Türkiye’de hukukun üstünlüğünü esas alacak siyasi bir iradenin bulunmaması olduğunu ifade eden Demiray, “Cumartesi Annelerinin/İnsanlarının 700 haftadır bitmedi bekleyişim, eksilmedi özlemim, tükenmedi umudum, kaybolmadı inancım, azalmadı direncim, solmadı karanfilim diyerek Galatasaray’a çıkışı bu yüzdendir” dedi. Eylem, HDP Adana İl Eşbaşkanı Gülseren Turan, HDP Genel Eşbaşkanı Pervin Buldan’ın öldürülen eşi için yazdığı yazıyı okumasından sonra eylem son buldu.

Cumartesi Annelerinin 700. buluşmasına destek için Balıkesir Altınoluk'ta da eylem düzenlendi. İHD'nin çağrısıyla düzenlenen eyleme çok sayıda kişi katıldı. Basın açıklamasına gözaltında kaybedilen Kenan Bilgin'in kardeşi Yılmaz Bilgin de katıldı. Açıklamada kayıp yakınlarının adalet mücadelesinin devam edeceği ifade edildi.





