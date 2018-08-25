Gözaltına alınan Cumartesi Anneleri'nin isimleri

Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda yaptıkları 700. hafta oturma eylemine müdahale eden polis, eyleme destek verenlere sert müdahalede bulunurken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri, gözlatında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için 700. kez bir araya geldi. Kaymakamlık tarafından eylemin yasaklandığını belirten polis, sert müdahalede bulunarak gözaltı yaptı.

Cumartesi Anneleri gözaltı listesi

1.Lezgin Özalp

2.Maside Ocak

3.Besna Tosun

4.Ali Ocak

5.Hasan Karakoç,

6.Sebla Arcan,

7.Gamze Elvan,

8.Faruk Eren

9. Levent Gökçek

10.Özer Oymak

11.Kenan Yıldız

12.Süleyman Benli

13.Adil Can

14. Leman Yurtsever

15.Cüneyt Yilmaz

Öte yandan gelen bilgiler arasında toplam gözaltı sayılarının 100'e ulaştığı yer aldı.