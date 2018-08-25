82 yaşındaki Emine Ocak gözaltına alındı

21 Mart 1995'te Gazi Mahallesi Olayları sonrası gözaltına alındıktan sonra kaybolan ve 15 Mayıs'ta 1995’te işkence edilmiş cesedi Beykoz’da kimsesizler mezarlığında bulunan Hasan Ocak’ın annesi, Cumartesi Anneleri eyleminin sembol ismi Emine Ocak, eylemin 700. haftasında tıpkı 15 Ağustos 1998’de Cumartesi Anneleri’nin 170. Haftasında başlayan ve 30 hafta boyunca devam eden müdahale silsilesinde olduğu gibi bir kez daha gözaltına alındı. Emine Ocak’ın iki gözaltı fotoğrafı arasındaki benzerlik ise dikkat çekti.

Gözaltının ardından polis aracına götürülen Emine Ocak, eyleme destek veren milletvekillerinin müdahalesi ile serbest bırakıldı.