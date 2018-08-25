700. eyleme kelepçeli engel

Gözaltında kaybedilen evlatlarının hesabını sormak için 700 haftadır Galatasaray Meydanı’nın oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri ’nin 700. haftaya giren eylemi Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Alana giden görevlilere oturma eyleminin yasaklandığını belirten polis, görevlileri alandan çıkarttı.

Komisyon görevlilerinin polisler görüşmesi sürerken, polis tarafından Galatasaray Meydanı’na yığınak yapılıyor.

"SÜLEYMAN SOYLU’NUN EMRİYLE YASAKLANDI"

Cumartesi Anneleri ’nin eyleminin yasaklanmasının ardından İçişleri Bakanı’nı arayan Sezgin Tanrıkulu eylemin bizzat Süleyman Soylu’nun emriyle yasaklandığını belirtti.

GÖZALTILAR VAR

Oturma eylemi için buluşan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı henüz netleşmemekle birlikte; Cumartesi İnsanlarından Maside Ocak ve Besna Tosun'un gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Oturma eylemi için Galatasaray Meydanı'na ulaşmak isteyen bir grupsa; polislerce Odakule'de İstiklal Caddesi dışına sürüldü.