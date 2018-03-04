AKİT'in tehditçi spikerine Sedat Peker'den destek

"Sivil öldüreceksek, Nişantaşı'ndan, Cihangir'den başlarız" diye tehditler savuran ve hakkında 4.5 yıla kadar hapis istenen Akit Tv'nin eski palyaço spikeri Ahmet Keser'e organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker sahip çıktı.

Peker, sosyal medya hesabı üzerinden "Provokatör gazeteciler, haber nasıl yapılırmış" ifadelerini kullanarak o videoyu paylaştı.

"Sivil öldüreceksek, Nişantaşı'ndan, Cihangir'den başlarız" diye tehditler savuran ve hakkında 4.5 yıla kadar hapis istenen Akit Tv'nin eski palyaço spikeri Ahmet Keser'e organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker sahip çıktı. Peker, sosyal medya hesabı üzerinden "Provokatör gazeteciler, haber nasıl yapılırmış" ifadelerini kullanarak o videoyu paylaştı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada 'suç işlemeye tahrik' suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Provokatör gazeteciler adil haber nasıl yapılırmış öğrenin"

Peker bu paylaşımının altına da Akit Tv spikeri Ahmet Keser'İn tehditler savurduğu o videoyu ekledi. Peker'in paylaşımına adamlarından destek de geldi... İşte o paylaşımlar: