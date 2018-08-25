Tatilciler dönüş yolunda: 40 kilometreye ulaştı

TEM Otoyolu’nda dün akşam saatlerinden itibaren uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Sakarya'nın Sapanca ilçesi Mahmudiye geçişinde başlayan yoğunluk, Kocaeli'nin Derince ilçesine kadar sürdü. Bu bölgeler arasında oluşan yaklaşık 40 kilometrelik araç kuyruğunda sürücüler, İstanbul yönüne adım adım ilerliyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenler dönüşe geçmeye başladı. TEM yolunda yoğun bir trafik olmasına rağmen ulaşımın akışında sorun oluşmadı.

3 ŞERİTTEN 2 ŞERİDE DÜŞTÜ

Bayram tatilinden dönenler TEM yolu İstanbul yönünde yoğunluğa neden oldu. Öğle saatlerinden TEM yolunun Bekirdere Rampası ve İzmit Hatipköy geçişinde yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik bu bölgede yoğunlaştı. Trafikteki yoğunluğa rağmen ulaşımın akışında herhangi bir sorun oluşmadı. Sıcaktan bunalan sürücüler dinlenme tesislerinde mola verip yollarına devam etti. Yollardaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

HER 5 DAKİKADA BİR FERİBOT

İzmir, Yalova ve Bursa yönünden gelip İzmit Körfezi’ni dolaşmak istemeyen sürücüler Osmangazi Köprüsü ve Yalova Topçular- Gebze Eskihisar arasında sefer yapan feribotları kullandı. Ek seferlerle birlikte 19 feribot bayram boyunca karşılıklı olarak sefer yapıyor. Feribot iskelelerinde çok hafif yoğunluk oluşurken her 5 dakikada bir feribot kalkış yapıyor.

TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde bayram dönüşü yoğunluğu sürerken, İzmit Bekirdere rampası mevkisinde sürücüler, adım adım gitmeye başladı. Hatipköy, Dilovası rampası, tünel ve viyadük geçişlerinde trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.

Yolda meydana gelebilecek kazalara müdahalede bulunması için belli aralıklarla hazır bekletilen trafik ekipleri, şerit ihlali yapan ve kurallara uymayan sürücülere ceza yazıp, uyarılarda bulundu. Yoğunluğun akşam saatlerine doğru artması bekleniyor.

40 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, akşam saatlerinde de artarak, devam etti. Sakarya’nın Sapanca ilçesi Mahmudiye geçişinde başlayan yoğunluk, Kocaeli’nin Derince ilçesine kadar sürdü. Bu bölgeler arasında oluşan yaklaşık 40 kilometrelik araç kuyruğunda sürücüler, İstanbul yönüne adım adım ilerliyor. Derince ilçe geçişinde azalan trafik, Gebze Kirazpınar mevkisinde yeniden yoğunlaşıyor. Trafikteki yoğunluğun gece boyunca sürmesi bekleniyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU AKŞAM SAATLERİNDE DE DEVAM ETTİ

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde öğle saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu hava kararınca da devam etti. Sakarya’nın Sapanca ilçesi ile Kartepe ilçesi arasında akşam saatlerinde trafik yoğunlaştı. Bu yoğunluk İzmit Hatipköy geçişine kadar sürdü. Bu hatta trafik yoğunluğu İstanbul istikametine doğru adım adım ilerledi. Hatipköy geçişinden sonra ise Gebze ilçe sınırına kadar trafik biraz daha hafifledi. Trafik yoğunluğunun bu gece, özellikle Cumartesi ve Pazar günü devam etmesi bekleniyor.