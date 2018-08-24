Eski vali yardımcısı tutuklandı

Mardin Vali Yardımcısı iken açığa alınıp, meslekten ihraç edilen Tolga Kamil Ersöz, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandığı tespit edilip, Gaziantep'te gözaltına alınarak tutuklandı.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tolga Kamil Ersöz, geçen Ağustos 2016'da açığa alınıp, bir sonraki ay meslekten ihraç edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise örgütün gizli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandığı belirlenen Ersöz, gözaltına alındı. Ersöz, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.