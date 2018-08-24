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24 Ağustos 2018 21:44
Ankara’da sıcak saatler! Patlayıcı madde bulundu
Ankara'nın Dikmen semtinde bir inşaat alanında patlayıcı madde bulundu. Polisin bölgedeki çalışması sürüyor.
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