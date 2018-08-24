Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de Twitter hesabından mesaj yayınlayarak, "Cumartesi ve pazar günü toplam 3057 sefer ile 500 binin üzerinde yolcumuzu taşıyacağız. Bayram dönüşü yoğunluğundan az etkilenmek için check-in’lerin önceden yapılması ve havalimanına daha erken gelinmesinde fayda vardır" dedi.
24 Ağustos 2018 21:03
THY’den bayram uyarısı
Türk Hava Yolları (THY), 9 günlük bayram tatilinin son iki gününde 500 binin üzerinde yolcu taşıyacak ve 3057 sefer gerçekleştirecek.
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