Hastane yönetimi 'şov' demişti! Yaşamını yitirdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nin göğüs hastalıkları bölümündeki tedavisinin ardından 17 Ağustos Cuma günü taburcu edilen ve kardiyoloji bölümüne götürülmesi istendiği iddia edilen KOAH hastası Naciye Törk'e, 'yatış' işleminin aynı gün yapılamayacağı söylendi. Bunun üzerine yakınları, Törk'ü Develi'ye götürmek için ambulans taleplerinin de geri çevrildiği öne sürüp, sedyeyle hastane dışına çıkarıp caddeden kendi imkanlarıyla önce otoparka, sonra ilçeye götürmeye çalıştı. Talas Bulvarı'nda sedyedeki hastayı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Hastane yönetimi devreye girince Naciye Törk, Kardiyoloji Bölümü'ne yeniden yatırıldı. Yönetim, hasta yakınlarını 'şov yapmak'la suçladı. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü de soruşturma başlattı.

ERÜ Kardiyoloji Bölümü'nde tedavi altında olan ve yoğun bakımda tutulan Törk, dün sabah saat 06.30 sıralarında sağlık durumu iyice ağırlaştı. Törk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Naciye Törk'ün oğlu Vedat Törk, "Annem 5 gün Kardiyoloji Bölümü'nde yoğun bakımda yatıyordu. Acı haber dün geldi. Sabah saatlerinde annemim doktoru aradı ve kaybettiğimizi söyledi. Dün de yine Develi ilçesinde Çarşı Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazını kıldık ve annemizi Çomaklı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurladık. Allah destek veren herkesten razı olsun, mekanı cennet olsun" dedi.