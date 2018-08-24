Cumartesi Anneleri’nden 700. hafta çağrısı

1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelerek gözaltında zorla kaybedilen çocuklarının, eşlerinin veya kardeşlerinin akıbetlerini öğrenmek isteyen Cumartesi Anneleri 25 Ağustos’taki 700. hafta buluşması için herkese çağrı yaptılar.

Kayıplarını arayan ailelerden oluşan Cumartesi Anneleri bu hafta 700. kez buluşuyor. Cumartesi Anneleri yaptıkları açıklamayla herkesi Galatasaray Meydanı’na çağırdı.

Açıklamada: “25 Ağustos'ta Galatasaray’a gelerek ya da yaşadığınız şehirlerde düzenlenecek dayanışma etkinliklerine katılarak hakikat adına, adalet adına, vicdan ve insanlık onuru adına yürüttüğümüz mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz. Sizi de kırmızı bir karanfille Galatasaray'a çağırıyoruz" denildi.

Cumartesi Anneleri 1995-1999 yıllarında her Cumartesi saat 12:00'de "Kayıplar son bulsun, kayıpların akıbeti açıklansın, kaybedenler bulunsun ve yargılansın" talebiyle Galatasaray Lisesi önünde oturdular. 15 Ağustos 1998'de başlayan güvenlik güçlerinin saldırısı, yedi ay sürdü . Her Cumartesi katılımcılar gözaltına alındı. 13 Mart 1999'da güvenlik güçlerinin saldırıları nedeniyle belirsiz bir süre Galatasaray oturmalarına ara verildi. 10 yıllık aradan sonra 31 Ocak 2009'da Cumartesi oturmaları yeniden başladı ve kesintisiz olarak devam ediyor.