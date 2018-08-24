Uşak'taki saldırının zanlısı yakalandı

Eşme ilçe merkezinde dün gece büfede oturan kişilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2’sinin ağır toplam 6 kişinin yaralandığı saldırının şüphelisi olduğu iddia edilen A.Ö. Denizli ili sınırlarında yakalandı.

Olaydan sonra sırra kadem basan şüpheli yapılan sıkı takip sonucunda Denizli ilinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Uşak ilindeki emniyet güçlerine teslim edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor.

Olayın şüphelisi A.Ö.’nün yurtdışında yaşadığı, tatil için Türkiye’de olduğu ve olaydan önce hayatını kaybeden Hasan Çetin ve Mehmet Coşkun’un çalıştığı alkollü eğlence mekanında aralarında tartışma yaşandığı iddia edildi.

Diğer ağır yaralı olan Ozan Yavaşça’nın olay ve kişilerle ilgisinin olmadığı sadece tesadüfen büfede olduğu öğrenildi.