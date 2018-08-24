İthal çekirdek boş çıktı, üretici sıkıntıda

Türkiye'de 2017 yılında 164 bin ton çerezlik ayçiçeği üretilirken, yıl içindeki toplam ithalat miktarı ise 29 bin 26 tona ulaştı. Çin, geçen yıl 20 bin 609 ton ile en fazla ayçiçeği ithalatı yapılan ülke oldu. Bu durum, özellikle üreticileri olumsuz etkiledi.

Çin'den yapılan ayçiçeği ithalatının 2018 yılında da giderek arttığını anlatan İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyesi Abdulhamit Sevim, hem üretici, hem satıcı, hem de bir işletme sahibi olarak büyük mağduriyetler yaşadıklarını dile getirdi. Çin'den yapılan çerezlik ayçiçeği ithalatının bu sene ilk 7 ayda 60 bin tona ulaştığını anlatan Sevim, "Daha kaliteli olduğu için Çin'den getirilen ayçiçeği tohumları bizim ürünümüzü bitirdi. Tüm üreticiler ciddi sıkıntıya girdi. Çünkü dışardan gelen tohumlarda kullanılan ilaçlar, bizim topraklarımızı yoruyor. İthal edilen tohumların ekilmeden önce mutlak suretle il laboratuarlarında tahlil edilmesi lazım" dedi.

Tarladaki ürünün içinin boş çıktığını ifade eden Sevim, bazı tarım ilaçları Avrupa Birliği tarafından yasaklanırken, bu ilaçlar kullanılarak üretilen tohumların Türkiye'de sorumsuzca toprakla buluştuğunu öne sürdü. Özellikle son iki yıldır Çin'den getirilen ayçiçeği tohumunda benzer sıkıntıları yaşadıklarını ifade eden Sevim, "Ben 200 dönüm bağ ekiyorum. Fakat az bir alana ithal edilen ayçiçeği tohumlarından ektim. Bu ürünün kısırlaştırıldığını anladım. Ürünün içi boş çıktı ve hiç verim alamadım. Toprağımın kalitesinin düştüğünden de endişeliyim. Türkiye'nin toprağına sahip çıkmalıyız. Tarım üretiminde denetim sürdürülmeli. Dağıtılan fidanlar, hava ve toprak koşulları tahlil edilerek ekilmeli" diye konuştu.

Her bölgeye has toprak yapısının bulunduğunu ve buna göre üretim yapılması gerektiğini anlatan Abdulhamit Sevim, şöyle konuştu:

"Örneğin ceviz ağaçları 4 yıldır dağıtılıyor. Turgutlu'da ektik, ama sıcak olduğundan verim alamadık. Ceviz ağacının kar görmesi lazım. Uygun yere ekilmeyen ağaç, 5 sene sonra sökülüyor. Çünkü hava sıcak olduğu için, ceviz siyah çıkıyor. İlçe tarım müdürlüğü ekipleri toprak tahlili yapmalı ve hangi ürünün dikilmesi gerektiği konusunda üreticilere bilgi vermeli. 80 dönüm bağda siyah üzüm ektim. Üzümleri kurutma aşamasına geçtim. Tarım müdürlüğünden hiçbir ziraat mühendisi gelip bakmadı. Bağımın yanına tavuk çiftliği kurdular. Bunlara izin verilmemeli. Tarım müdürlüğü ekiplerine konuyla ilgili görevler düşüyor."