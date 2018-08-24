Satılmayan kurbanlıklar ne olacak? Bakan açıkladı

Bakan Bekir Pakdemirli, elde kalan kurbanlıklarla ilgili açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarla ilgili olarak "Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacağız" açıklamasında bulundu.

Bayram boyunca satışları izlediklerini, elde fazla bir stok olmadığını belirten Pakdemirli, "Benim gördüğüm kadarıyla besicimiz de vatandaşımız da memnun ayrıldı. Bugünden itibaren elinde hayvanı kalan üreticilerimiz Et ve Süt Kurumu'na başvurup canlı hayvanını getirecek ve kilosu üzerinden paralarını peşin olarak alabilecek"diye konuştu.