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24 Ağustos 2018 12:51
Bakanlık acı bilançoyu açıkladı: İlk 6 günde...
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bayram tatilinin ilk altı gününde 69 ölümlü kazada 87 can kaybı yaşanmıştır" denildi.
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