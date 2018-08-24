24 Ağustos 2018 12:51

Bakanlık acı bilançoyu açıkladı: İlk 6 günde...

Bakanlık acı bilançoyu açıkladı: İlk 6 günde...
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bayram tatilinin ilk altı gününde 69 ölümlü kazada 87 can kaybı yaşanmıştır" denildi.
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