Çadır kuran tatilcilerin çevreye bıraktığı çöpler tepki çekti

Marmaris'e tatile gelen,, ancak otel ya da pansiyon gibi tesislerde yer bulamadıkları için çadırlarda konaklayan bazı kişilerin çevrelerine attığı çöpler, tepki topladı.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- Köy Hizmetleri Müdürlüğü'nün kapatılmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına giren İçmeler Mahallesi'ndeki eski Köy Hizmetleri Kampı, otellerin dolmasıyla, Kurban Bayramı tatili için kente gelen vatandaşların çadır kurma yeri oldu.

Bayramın 1'inci gününden itibaren alana kurulan 70 çadırda, tatilciler konakladı. Ancak bazı sorumsuz kişiler, çöplerini çevreye attı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, alandaki çöpleri toplamak için çalışma başlattı.

Ekibiyle birlikte çevrede çöp toplayan Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, buradaki tatilcilere seslenip, "Bu alan Marmaris Belediyesi sorumluluk alanında değil. Önemli olan kimin sorumluluğunda olduğu da değil. Önemli olan sizlerin sorumluluklarınızı yerine getirmenizdir. Lütfen tatil yaptıktan sonra burayı temiz bırakın. Mesai arkadaşlarım izin yapmaksızın alın teriyle görevlerini yerine getirmeye çalışıyor. Lütfen bu arkadaşlarımıza haksızlık yapmayın" dedi.

Uyarı ardından bazı vatandaşlar, denize atılmış pet ve cam şişe ile naylon poşetleri topladı. Bazıları ise uyarıları duymazlıktan gelerek denizde yüzmeye ve çadır önlerinde oturmaya devam etti.

Pet ve cam şişe, naylon poşet, temizlik bezleri ve yemek artığı yaklaşık 500 kilo atık toplanarak, imha edilmek üzere araçlarla Muğla Büyükşehir Katı Atık Tesisine götürüldü.