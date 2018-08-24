Ünlü oyuncuya mahkeme şoku: Evlilik dışı ilişki...

Rafi Moreno ile olan beraberliğinden Selin isminde bir kız çocuğu olan Pelin Körmükçü, tazminat için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Daha önce 10 yaşındaki kızının kendi kızlık soyadı olan ‘Körmükçü’yü kullanması için mahkeme açan oyuncu, 7 bin TL nafaka ile 200 bin lira tazminat talep etti. Ancak mahkeme talebi reddetti. Mahkeme hakimi “Evlilik dışı ilişki yaşandığı için tazminat davası Aile Mahkemesi’nden görülemez” dedi.

Kızımı bana göstermiyor

Rafi Moreno ise dilekçesinde “Para vermezsem kızımın yüzünü göstermem diyerek beni tehdit etmektedir” şeklinde konuştu. Moreno’nun yurtdışı gezilerine giderken bile muvafakat vermede zorluklar çıkardığını öne süren Körmükçü, “Babalık görevini yerine getirmiyor” dedi. Bu arada Körmükçü’nün açtığı soyisim değişikliğiyle nafaka davası hâlâ devam ediyor.