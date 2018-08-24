Yatıyla geldi, tatilcilere lahmacun dağıttı

Bir iş insanının ücretsiz dağıttığı lahmacun ve ayrandan almak isteyen Bodrumlu tatilciler sahile akın etti.

Turizm, ilaç, gayrimenkul ve otomotiv yedek parça sektörlerinde yatırımları bulunan iş insanı 46 metre uzunluğundaki ultra lüks yatı ile Cennet Koyuna yanaştı. “Queen Anne” isimli yatı ile halk plajının karşısına demirleyen iş insanı, tatilcilere lahmacun ayran ikram etmek istedi.

Botla geldi kendisi dağıttı

Kurban Bayramı için Bodrum ’a gelen ve adının açıklanmasını istemeyen iş insanı, yardımcılarından lahmacun yaptırmalarını istedi. Bu esnada bot ile halk plajına gelen iş adamı, hazırlanan lahmacun ve ayranları vatandaşlara dağıttı. Lahmacun dağıtan iş insanı daha sonra çocuklara ise, süt mısır ikram etti.

Plajda lahmacun kuyruğu

Halk plajında ücretsiz lahmacun dağıtılacağını gören tatilciler deniz keyfini bir kenara bırakıp lahmacun-ayran kuyruğuna girdi. Büyük yoğunluk oluşan halk plajında bin adet lahmacun 5 dakikada tükendi. Çocuklara ise süt mısırı dağıtan hayırsever iş adamı halk ile sohbet edip bayramlarını kutladı. Lahmacun ve ayran alan tatilciler ise durumdan memnun kaldıklarını belirtti. Adını açıklamayan iş insanı gün boyu halk plajında konuşulan isim oldu.