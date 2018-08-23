23 Ağustos Süper Loto sonuçları belli oldu

Heyecanla takip edilen ve en çok kazandıran şans oyunlarından olan Süper Loto’da 566'ıncı hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango idaresi tarafından perşembe günleri düzenlenen Süper Loto çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da gerçekleşti ve Süper Loto'nun kazanan numaraları belli oldu. İşte, 23 Ağustos Süper Loto çekilişinin sonuçları...

23 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto'da bu akşam 566. hafta heyecanı yaşandı. Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen 1 talihli, 7.186.948,80 TL ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta ise merakla beklenen çekiliş gerçekleşti ve kazanan numaralar belli oldu. Vatandaşlar ise çekiliş sonrası büyük hayallerle oynadıkları Süper Loto sonuçlarını kontrol etmeye başladı. İşte bu haftanın kazanan numaraları...

Saat 21.15'te başlayan Süper Loto'nun 566. hafta çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 2 - 6 - 20 - 26 - 42 - 54

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 186 bin 948 lira 80 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 66 kişi 9 bin 772 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 696 kişi 187 lira 95'er kuruş, 3 bilen 78 bin 31 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 9 milyon 720 bin 481 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 830 bin 576 lira 20 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 23 bin 650 lira 38 kuruş kamuya aktarıldı. Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırdığı bildirildi.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur. Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir.

Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder. 25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.