Karnındaki bebeğiyle eşini, gözyaşlarıyla uğurladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde eşinin kullandığı otomobilin direğe çarpması sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede karnındaki 5 aylık bebeğiyle birlikte can veren Gülay Yılmaz (23) gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye, ölen kadının yaralı eşi Samet Yılmaz da katıldı.

Kaza 22 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında Kozluca Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Samet Yılmaz (28), rahatsızlanan hamile eşi Gülay Yılmaz'ı 16 JEG 11 plakalı otomobiliyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Yolda kontrolden çıkan otomobil savrulup aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucunda ağır yaralanan kadın ve eşi, çağrılan ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Ancak genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen karnındaki erkek bebekle birlikte hayatını kaybetti.

Samet Yılmaz ise ilk müdahalenin ardından Bursa merkezdeki Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybeden Gülay Yılmaz’ın cenazesi, bugün İnegöl ilçesinin kırsal Akbaşlar Mahallesi’ndeki evine getirildi. Cenaze daha sonra mahalle camisine götürüldü. Cenaze namazı ise yoğun kalabalık nedeniyle ikindi vakti caminin yakınındaki alanda kılındı. Cenaze törenine, kalabalık bir toplulukla beraber, ölen hamile kadının aynı kazada yaralanan eşi Samet Yılmaz da doktorların izni ve arkadaşlarının desteğiyle katılarak gözyaşı döktü. Gülay Yılmaz’ın cenazesi Akbaşlar Mezarlığında toprağa verildi.