İzmir'i ayağa kaldıracak yıkım iddiası

İzmir Karşıyakalıların “19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü” ve “24 Haziran Atatürk ve Karşıyaka Günü”nü kutladıkları Atatürk ve Yerel Yöneticiler Anıtı'nın yıkıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda anıtın etrafının kapatılarak inşaat alanına dönüştürüldüğü görülüyor.

Heykeltraş Ahmet Uzun tarafından yapılan anıtta, Cumhuriyet döneminden günümüze kadar Karşıyaka'ya önemli hizmetlerde bulunmuş belediye başkanları ve meclis üyelerinin masklarının ve isimlerinin yer alıyor.

Yerel Hizmet Anıtı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin ekseninde oluşturulan İzmir ve Karşıyaka belediye başkanlarının masklarından ve meclis üyelerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer bir levhadan oluşuyor.

İşte o fotoğraflar: