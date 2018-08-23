Düğün magandası 1 yaşında çocuğu öldürdü

KAHRAMANMARAŞ’ın Göksun ilçesinde katıldığı düğünde havaya rastgele ateş açan uzman çavuş Sinan G.’nin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği Furkan Arman Kurt (1) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Büyükkızılcık Mahallesi’ndeki bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre Antalya’da görev yapan jandarma uzman çavuş, düğünde tabancasıyla havaya rastgele ateş açtı.

Bu sırada tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Hüsne Kurt (56) ile kucağındaki Furkan Arman Kurt kanlar içinde yere yığıldı. Ambulansla Göksun Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan minik Furkan Arman Kurt, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hüsne Kurt’un ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili Sinan G. tabancasıyla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.