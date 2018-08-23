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23 Ağustos 2018 17:02
İstanbul'da yangın paniği! Mahsur kalanlar var
İstanbul Ümraniye'de bulunan bir apartmanda yangın çıktı.
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Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor.
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