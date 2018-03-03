Heybeliada'da korkutan yangın

Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesi üzerindeki ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul Heybeliada’da Refah Şehitleri Caddesi üzerindeki ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle yan binalara da sıçradı.

Alınan bilgiye göre Heybeliada'da ahşap bir binada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yanındaki 3 binaya daha sıçradı.

Adada bulunan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak söndürmekte yetersiz kalınca Büyükada, Maltepe ve Kadıköy ilçelerinden de ekipler yönlendirildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.