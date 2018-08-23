AKP'li yönetici ile imam babası, mahalleyi dolandırdı

AKP Narlıdere Gençlik Kolları yöneticisi ve imam babası mahallelilerden milyonlarca lira alarak kayıplara karıştı. Borçları karşılığında senet imzalayan oğul ve imam baba hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Evrensel'den Metehan Ud'un haberine göre İzmir'i'n Konak ilçesi Gültepe Semti Murat Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan AKP Narlıdere Gençlik Kolları Yöneticisi Davut Emir, açacağı altın atölyesinin kârına ortak yapacağını söyleyerek mahallelerinden altın ve para topladı. Para toplarken AKP Gençlik Kolları'ndaki yöneticiliğini kullanan Emir'in babasının mahalledeki Güneş Camisi'nin 20 yıllık imamı olması da etkili oldu.

Para aldıkları kişileri 'atölyeyi açtım' diye kandıran Emir, topladığı parayla borsaya para yatırdı, oyun salonu, market ve giyim mağazaları gibi dükkanlar açtı. Emir'in ayrıca parayı, AKP içinde kendini zengin göstermek ve yer edinmek için de kullandığı ve bu parayla ailecek umreye ve tatil bölgelerine gittikleri de öğrenildi.

Ancak işler beklediği gibi gitmeyen, tefecilere para kaptıran Emir iflas edince geçtiğimiz Haziran ayında ortadan kayboldu. Emir'in topladığı miktarın 4-5 milyon arası olduğu tahmin ediliyor. Bir süre sonra Emir'in para toplamasına yardımcı olan imam babası Yunus Emir ve annesi Bengi Emir de mahalleyi terk etti. Ayrıca, Emir'in imam babası Yunus Emir, oğlu iflas etmeden önce tayinini başka camiye aldırttı, ardından da emekliye ayrıldı.

'EMİR AİLESİ HAKKINDA HACİZ İŞLEMİ BAŞLADI'

Emir ailesi, mahalledeki sadece 3 aileden,1 milyon 200 bin TL civarında para topladı. Aileler borçları karşılığında senet almış, senette Davut, Yunus ve Bengi Emir'in imzaları bulunuyor. Aileler, Emir ailesi hakkında icra takibi başlattı, hesaplarına ve miras paylarına haciz koydurdu. Yakın zamanda Emir ailesi hakkında dolandırıcılık suçuyla da dava açılacak. Çok sayıda kişi de ailesinden habersiz olarak Emir'e para verdiği için açığa çıkmaktan çekiniyor.

MAĞDURLAR İÇİNDE AKP ÜYELERİ DE VAR

Mağdurlar arasında yer alan R.E kendisinin de AKP üyesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çoğumuz kredi çekti, borç topladı, düğün takılarını verdi Davut Emir'e. Parayı toplarken AK Parti Narlıdere Gençlik Kolları yöneticisi olmasının sıfatını kullandı. Babası da imamlığını çok kullandı. Ailecek işin içindelerdi. Bir imam yalan söylemez diye düşünüyorduk. 7 yaşındaydık biz bu adamın yanına Kur'an öğrenmeye gidiyorduk, dinimizi bu adamdan öğrendik. İmam da yalan söylüyorsa biz hiç yaşamayalım diyorduk. O adam da bizi kandırdı. Bu işe girmeden önce 'oğlunla böyle bir iş yapıyoruz, bu para helal midir' diye sorduğumuz da 'siz ticaret yapacaksanız bu iş tabi ki helal' dedi. Oğlu için yemin etti. Demek ki imam da para için şaşıyormuş. Başka insanları da dolandırmalarını istemiyoruz. Bir başkasının parasını da çalarak bize para vermelerini istemiyoruz."