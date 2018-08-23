İstanbul'da okulda cinsel istismar skandalı

Hürriyet'in haberine göre, sınıf öğretmeni olan M.Ü. öğrencisi E.U.’ya cinsel istismarda bulundu. M.Ü.’nün yaşadıklarını kimseye anlatmaması için tembihlediği E.U., olayı arkadaşlarına, arkadaşları da diğer öğretmenlere anlattı. Okul yönetimi M.Ü.’nün ailesine durumu haber verdi. Ailenin şikâyeti üzerine devreye savcılık ve polis girdi.

“Suçlamaları kabul etmiyorum” diyen M.Ü., tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda M.Ü.’ye ‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik’ suçlarından toplamda 12 yıl 10 ay 15 günden 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açtı.