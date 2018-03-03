Kocaeli'de hukuksuzluğa karşı çıkan gazeteciler işten atıldı

Kocaeli’de yayın yapan Mavi Kocaeli Gazetesi'nde çalışan gazetecilerin işine son verildi.

Evrensel'den Hasret Gültekin KOZAN'ın haberine göre, Kocaeli'nin yerel gazetelerinden Mavi Kocaeli Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni İlker Akşit, geçtiğimiz günlerde gazeteden ayrıldı. İddialara göre İlker Akşit’in gazeteden ayrılmasının ardından, tazminat ödemek istemeyen gazete patronu Olcay Sanal, çeşitli yollar aramaya başladı. Sanal, gazetede çalışan diğer gazetecilere hukuksuz bir şekilde İlker Akşit’in işe gelmediği yönünde tutanak imzalatmak istedi. Gazeteciler ise bunun doğru olmadığını belirterek, tutanağı imzalamayacaklarını ifade etti.

Gazete patronu ile yaşanan tartışma sonrası gazetenin Yazı İşleri Müdürü Sebahattin Aydın, editör Nurdan Akbaş, internet editörü Caner Aktan, grafikerler Hilal Küçükparlak, Filiz Davutoğlu ve İdari Müdür Tuğçe Yoldaş işten atıldı.

HUKUKSULUĞA KARŞI ÇIKTILAR, KAPI ÖNÜNE KONDULAR

Gazetenin İnternet Editörü, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İstanbul Şube Yöneticisi ve Kocaeli Temsilcisi Caner Aktan, haklarını hukuksal yollardan arayacakları belirtti.

Aktan, Genel Yayın Yönetmeni İlker Akşit'in işten ayrılmasının ardından patronum tazminat ödemememek için hukuksuz yollara başvurduğunu belirtti. Bu hukuksuzluğun diğer gazetecilere de dayatıldığını ifade eden Aktan, "Bizler hukuksuzluğa karşı çıktık, dayatılan tutanağı hiç birimiz imzalamadık. Bunun ardından gazete patronu hepimizi işten attı" dedi. Pazartesi hukuksal mücadelelerini başlayacaklarını belirten Aktan, yaşanılanların kabul edilemeyeceğini vurguladı.