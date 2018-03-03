AİHM, Alpay ve Altan kararını 20 Mart’ta açıklayacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gazeteci Şahin Alpay ve Prof. Dr. Mehmet Altan’ın hak ihlaline uğrayıp uğramadığına ilişkin kararını 20 Mart 2018’de Türkiye saatiyle 12’de duyuracağını bildirdi.

P24’te yer alan habere göre hafta içinde basına sızan haberlerde, AİHM’nin Alpay ve Altan’ın ‘ağır hak ihlali’ oluşturduğuna hükmettiği belirtildi. Her iki başvuruya ilişkin kararın da yazıldığı, ancak mahkemenin Türkiyeli üyesinin ‘olumsuz’ görüşüne ilişkin şerh yazısını yazmasının beklendiği ifade edildi.

Altan ve Alpay dosyalarının ortak noktası, AYM’nin ‘hak ihlali’ hükmüne rağmen, alt mahkemelerce tahliye edilmemeleri.Dosyaların AİHM açısından bir başka ortak noktası da mahkemenin Türkiyeli Hakimi Işıl Karakaş’ın, her iki dosyadan da affını istemiş olması.

AİHM’nin ayrıca Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Turhan Günay, Akın Atalay, Murat Aksoy, Atilla Taş, Ali Bulaç adına yapılan başvuruları da yakın zamanda karara bağlaması bekleniyor.

AYM ‘TAHLİYE’ DEMİŞ, ALT MAHKEME UYMAMIŞTI

Anayasa Mahkemesi (AYM), 11 Ocak’ta ikilinin tutukluluğuna ilişkin hak ihlali kararı vererek tahliyenin önünü açmıştı. Ancak Altan ve Alpay’ın yargılandıkları iki farklı ağır ceza mahkemesinden tahliye kararı çıkmamıştı.

Altan 16 Şubat’ta, ‘FETÖ’nün medya yapılanması’ davasında yazar kardeşi Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’la birlikte ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

EMSAL OLABİLİR

Başvuruda bulunan hukukçu ekibinden Avukat Orhan Kemal Cengiz, P24’e yaptığı açıklamada “AYM’nin 11 Ocak tarihli kararı verilmiş olmasaydı, ben AİHM’den gazeteci dosyalarında çok daha net bir ihlal kararı bekliyordum. Ama AİHM şimdi AYM’nin karar verdiği iki dosyayı öne almış görünüyor. Burada ister istemez Türkiye’de AYM’nin görevini yaptığı ve AİHM’nin de AYM kararları üzerinden gittiği görünümü var. AYM’nin işlevselliğini isteyen, kollayan bir yaklaşım var Strasbourg’da. Biz Altanlar için hem AYM’ye hem AİHM’ye yaptığımız başvuruda, haklarının kısıtlanmasının Altanların siyasi iradeyle karşı karşıya gelmesinin bir neticesi olduğunu, dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 18’inci maddesinin ihlal edildiğini söylemiştik. Keza Şahin Alpay konusunda da bu böyle… Şimdi benim merak ettiğim AİHS’nin 18’inci madde kapsamında ne söyleyeceğidir” dedi.

Cengiz, “Diğer gazetecilerin başvuruları konusunda AİHM ne yapacak’” sorusunaysa şu yanıtı verdi: “Alpay ve Altan kararları pilot dava olabilir. AİHM bu iki başvuruda kriterler belirten bir karar verecek olursa, bu karar zaten Türkiye’den başvuruda bulunan diğer gazeteciler için de uygulama alanı bulacak demektir.”